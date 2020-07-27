2020-07-27T11:09:12+03:00
Происшествия

В Курской области на федеральной трассе насмерть сбили пешехода

ДТП случилось поздно вечером
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло в Медвенском районеДТП произошло в Медвенском районеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 26 июля около одиннадцати часов вечера в Медвенском районе на 553-м километре автодороги М 2-Крым. 23-летний водитель "Хендай" ехал со стороны Белгорода в направлении Курска.

Он сбил 34-летнего мужчину, который шел а попутном направлении. Мужчина скончался на месте аварии. Водитель трезв, сказали в ГИБДД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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