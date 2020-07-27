В Курске горел гараж

27 Июль 2020 2020-07-27T09:30:37+03:00

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В 11:48 26 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в гараже по улице Республиканская в Курске.

Пожарные приехали на место ЧП через две минуты, стали тушить пожар. Огонь локализован в 11:53, ликвидирован в 11:57.

В результате пожара в кирпичном гараже огнем повреждены стены здания, кровля по всей площади, огнем уничтожен легковой автомобиль «Audi 80».

Пожар тушили 16 человек и пять единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU