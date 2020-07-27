В Курске горел гараж
Огонь уничтожил иномарку
ЧП произошло в Железнодорожном округеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
В 11:48 26 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в гараже по улице Республиканская в Курске.
Пожарные приехали на место ЧП через две минуты, стали тушить пожар. Огонь локализован в 11:53, ликвидирован в 11:57.
В результате пожара в кирпичном гараже огнем повреждены стены здания, кровля по всей площади, огнем уничтожен легковой автомобиль «Audi 80».
Пожар тушили 16 человек и пять единицы техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU