2020-07-27T10:11:40+03:00
Спорт

В курской школе открывают спортивный класс

Здесь будут готовить юных футболистов
Светлана ВОЛКОВА
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В классе будет 20 мальчиков и десять девочекВ классе будет 20 мальчиков и десять девочекФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске на базе школы №61 создадут спортивный класс.

Футбольный клуб «Авангард» на базе курской школы №61, что на проспекте Дериглазова, создаст первый специализированный спортивный класс. Сейчас в этот класс набирают будущих первоклассников.

В спортивном классе будут обучать 20 мальчиков и 10 девочек.

С мальчиками футболом будут заниматься тренеры «Авангарда». Самых талантливых юных спортсменов будут приглашать в академию «Авангарда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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