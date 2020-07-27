В курской школе открывают спортивный класс
Здесь будут готовить юных футболистов
В классе будет 20 мальчиков и десять девочекФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске на базе школы №61 создадут спортивный класс.
Футбольный клуб «Авангард» на базе курской школы №61, что на проспекте Дериглазова, создаст первый специализированный спортивный класс. Сейчас в этот класс набирают будущих первоклассников.
В спортивном классе будут обучать 20 мальчиков и 10 девочек.
С мальчиками футболом будут заниматься тренеры «Авангарда». Самых талантливых юных спортсменов будут приглашать в академию «Авангарда».
ИСТОЧНИК KP.RU