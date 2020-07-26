26 Июль 2020 2020-07-26T11:20:21+03:00

По данным на 26 июля, всего инфицированных в регионе 6 087

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За минувшие сутки в Курской области заразился коронавирусом 31 человек. По данным на 26 июля, всего в регионе выявили 6 087 подтвержденных случаев Covid-19. Под медицинским наблюдением находятся 1 173 пациента: 237 - в стационарах, 936 - лечатся дома. К аппаратам ИВЛ подключены 11 курян. Справились с болезнью и выздоровели 4 869 человек. На сегодняшний день скончались 49 пациентов, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По состоянию на 26 июля, в области провели 142 035 исследований на Covid-19 и 14 644 исследования на антитела к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU