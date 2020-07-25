2020-07-25T11:01:07+03:00
Общество

В Курске ищут человека на должность главного архитектора города

Прием документов стартует 27 июля
Светлана ВОЛКОВА
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Вакансия открытаВакансия открытаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Администрация Курска объявила о начале открытого конкурса на должность Главного архитектора города.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку и представить презентацию авторских работ в области архитектуры и градостроительства, благоустройства общественных территорий, городского дизайна, художественного оформления.

Документы для участия в конкурсном отборе можно принести лично в комитет архитектуры и градостроительства города Курска - ул. Ленина, 69, каб. 102 или направить на электронный адрес komarh46@mail.ru с пометкой «Соискатель».

Прием документов стартует в понедельник, 27 июля, и продлится до 10 августа.

Победителя конкурса на должность главного архитектора Курска определит специально сформированная комиссия, в которую войдут специалисты областного и городского комитетов архитектуры, а также члены регионального отделения Союза архитекторов России.

Подробная информация о требованиях к соискателям и перечень необходимых документов опубликована на официальном сайте администрации города Курска http://www.kurskadmin.ru/content/konkurs.

Уточняющие вопросы можно задать по телефону (0712) 58-76-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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