Число заболевших коронавирусом в Курске на 25 июля 2020 года составило 5991 человек

25 Июль 2020 2020-07-25T10:35:51+03:00

В регионе продолжают регистрировать случаи заражения Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 25 июля 2020 года

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На 7:30 25 июля в Курской области всего зарегистрировано 6056 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 30 подтвердились за последние сутки.

Сейчас на лечении 1143 пациента: 229 находятся в больницах, 914 – лечатся дома.

На ИВЛ находятся девять пациентов. Всего выписано 4868 пациентов, в том числе 104 за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU