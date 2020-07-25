Число заболевших коронавирусом в Курске на 25 июля 2020 года составило 5991 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 25 июля 2020 года
В регионе продолжают регистрировать случаи зараженияФото: Из архива КП.
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На 7:30 25 июля в Курской области всего зарегистрировано 6056 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 30 подтвердились за последние сутки.
Сейчас на лечении 1143 пациента: 229 находятся в больницах, 914 – лечатся дома.
На ИВЛ находятся девять пациентов. Всего выписано 4868 пациентов, в том числе 104 за последние сутки.
На сегодняшний день скончались 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU