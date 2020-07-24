В Курске начинается прием документов в школу на проспекте Клыкова
С 28 июля на базе средней общеобразовательной школы № 59 начнется прием заявлений от родителей (законных представителей) по зачислению детей в первый класс средней общеобразовательной школы на проспекте В. Клыкова, 65.
Прием документов осуществляется с 9.00 до 18.00. На первом этапе прием заявлений будет осуществляется только от курян, проживающих в домах на нечетной стороне проспекта В. Клыкова, и только по вопросу зачисления в первый класс.
С 3 августа начнется прием заявлений от курян, проживающих в домах на четной стороне проспекта В. Клыкова по зачислению в первые классы, и от горожан, проживающих в домах на нечетной стороне проспекта В. Клыкова по зачислению во 2-10 классы.
ИСТОЧНИК KP.RU