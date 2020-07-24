2020-07-24T20:16:38+03:00
Общество

В Курске начинается прием документов в школу на проспекте Клыкова

Подать их можно с 9.00 до 18.00
Яна ШЕЛЕСТ
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Прием документов осуществляется с 9.00 до 18.00Прием документов осуществляется с 9.00 до 18.00
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С 28 июля на базе средней общеобразовательной школы № 59 начнется прием заявлений от родителей (законных представителей) по зачислению детей в первый класс средней общеобразовательной школы на проспекте В. Клыкова, 65.

Прием документов осуществляется с 9.00 до 18.00. На первом этапе прием заявлений будет осуществляется только от курян, проживающих в домах на нечетной стороне проспекта В. Клыкова, и только по вопросу зачисления в первый класс.

С 3 августа начнется прием заявлений от курян, проживающих в домах на четной стороне проспекта В. Клыкова по зачислению в первые классы, и от горожан, проживающих в домах на нечетной стороне проспекта В. Клыкова по зачислению во 2-10 классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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