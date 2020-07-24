На участке трассы «Курск – Касторное» укладывают асфальт
Всего дорожники отремонтируют более пяти километров
После укладки первого слоя покрытие пройдет лабораторные испытания
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В этом году на участке региональной трассы «Курск – Касторное» в Курском районе отремонтируют более пяти километров. Дорожники сняли старый асфальт и начали укладывать новое асфальтобетонное покрытие.
Оно изготовлено по методу объемно-функционального проектирования. Эта технология позволяет существенно продлить срок эксплуатации дорожного полотна.
Рабочие уже уложили около полутора километров. После укладки первого слоя покрытие пройдет лабораторные испытания. Затем рабочие приступят к укладке выравнивающего слоя.
ИСТОЧНИК KP.RU