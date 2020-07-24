На участке трассы «Курск – Касторное» укладывают асфальт

24 Июль 2020 2020-07-24T18:52:12+03:00

Всего дорожники отремонтируют более пяти километров

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В этом году на участке региональной трассы «Курск – Касторное» в Курском районе отремонтируют более пяти километров. Дорожники сняли старый асфальт и начали укладывать новое асфальтобетонное покрытие.

Оно изготовлено по методу объемно-функционального проектирования. Эта технология позволяет существенно продлить срок эксплуатации дорожного полотна.

Рабочие уже уложили около полутора километров. После укладки первого слоя покрытие пройдет лабораторные испытания. Затем рабочие приступят к укладке выравнивающего слоя.

ИСТОЧНИК KP.RU