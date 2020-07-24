Курянин перевел мошенникам 770 тысяч рублей
36-летнему жителю Курска позвонили якобы из службы безопасности банка и убедили, что с его счета пытаются незаконно списать деньги. Звонок поступил с номера с кодом +495.
Незнакомец предложил немедленно отменить операцию. Для этого, ни секунды не сомневаясь, курянин назвал все данные своей карты, предоставив мошенникам полный доступ к личному кабинету.
Преступники убедили, что мужчине необходимо сначала перевести деньги на безопасный счет. Он выполнил все указания и перевел 770 тысяч рублей
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют – немедленно завершать телефонный разговор с предложением о приостановке опасного перевода, выплате компенсации или перечислении денег на безопасный счет.
ИСТОЧНИК KP.RU