2020-07-24T18:39:42+03:00
Происшествия

Курянин перевел мошенникам 770 тысяч рублей

Звонок поступил с номера с кодом +495
Яна ШЕЛЕСТ
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Преступники убедили, что мужчине необходимо сначала перевести деньги на безопасный счетПреступники убедили, что мужчине необходимо сначала перевести деньги на безопасный счетФото: Из архива "КП"
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36-летнему жителю Курска позвонили якобы из службы безопасности банка и убедили, что с его счета пытаются незаконно списать деньги. Звонок поступил с номера с кодом +495.

Незнакомец предложил немедленно отменить операцию. Для этого, ни секунды не сомневаясь, курянин назвал все данные своей карты, предоставив мошенникам полный доступ к личному кабинету.

Преступники убедили, что мужчине необходимо сначала перевести деньги на безопасный счет. Он выполнил все указания и перевел 770 тысяч рублей

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют – немедленно завершать телефонный разговор с предложением о приостановке опасного перевода, выплате компенсации или перечислении денег на безопасный счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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