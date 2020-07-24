В Курской области готовятся к зиме
В Курской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Готовность объектов коммунального назначения и топливно-энергетического комплекса области составляет 66,4%. Готовность объектов образования - 72%, культуры – 87%, здравоохранения – 53%, стационарного социального обслуживания – 78%.
Проверяются котельные установки, тепловые сети, объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабжения. В этом году на модернизацию объектов коммунального назначения с учетом средств федерального, областного, местных бюджетов и инвестиционных программ предприятий запланировано направить более 870 млн рублей.
В районах области отремонтируют и заменят более 30 километров ветхих тепловых сетей, уже заменили 10,9 км. Госжилинспекция обследует многоквартирные дома области, которых в регионе более 5300. По состоянию на 22 июля осмотрены коммуникации 2161 дома, что составляет 40,1% от общего количества.
ИСТОЧНИК KP.RU