В Курской области готовятся к зиме

24 Июль 2020 2020-07-24T17:48:20+03:00

В районах отремонтируют и заменят более 30 км тепловых сетей

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В Курской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Готовность объектов коммунального назначения и топливно-энергетического комплекса области составляет 66,4%. Готовность объектов образования - 72%, культуры – 87%, здравоохранения – 53%, стационарного социального обслуживания – 78%.

Проверяются котельные установки, тепловые сети, объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабжения. В этом году на модернизацию объектов коммунального назначения с учетом средств федерального, областного, местных бюджетов и инвестиционных программ предприятий запланировано направить более 870 млн рублей.

В районах области отремонтируют и заменят более 30 километров ветхих тепловых сетей, уже заменили 10,9 км. Госжилинспекция обследует многоквартирные дома области, которых в регионе более 5300. По состоянию на 22 июля осмотрены коммуникации 2161 дома, что составляет 40,1% от общего количества.

ИСТОЧНИК KP.RU