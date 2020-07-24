Курян ждут теплые выходные

24 Июль 2020 2020-07-24T16:59:06+03:00

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По прогнозу Гидрометцентра в Курской области с вечера 24 июля и в течение суток ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью местами туман. Ветер переменный до 5 м/с, днем – южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 ºС, днем 23-28 ºС.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Он значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, это влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU