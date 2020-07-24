2020-07-24T16:59:06+03:00
Общество

Курян ждут теплые выходные

Спасатели предупреждают о тумане
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Температура воздуха ночью 7-12 ºС, днем 23-28 ºСТемпература воздуха ночью 7-12 ºС, днем 23-28 ºСФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

По прогнозу Гидрометцентра в Курской области с вечера 24 июля и в течение суток ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью местами туман. Ветер переменный до 5 м/с, днем – южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 ºС, днем 23-28 ºС.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Он значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, это влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области готовятся к зиме
Курян ждут теплые выходные
В курской школе откроют спортивный класс
Курские поисковики подняли из земли военный самолет
Сервис Сбербанка помогает предпринимателям выгодно спланировать деловые поездки
В курской облбольнице возобновили прием пациентов
В Курске столкнулись две маршрутки
В Фатежском районе Курской области выявили десять больных коронавирусом
В 2020 году в Курской области больше всего родилось вторых детей
В Курске обсуждают проект сквера по проспекту Клыкова
С начала купального сезона в Курской области погибло на воде 19 человек
В Курской области открылись семь загородных лагерей
Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года составило 6026 человек
Рухнувшие буквы на курском Мемориале завесили баннером
В курской больнице имени Семашко опробовали современный томограф
Четверо курян стали жертвами интернет-мошенников
Под Курском сгорела «Газель»
Более 200 курских парней поступают в военные вузы
В Курской области установят более 2,6 тысяч светильников
Курского чиновника будут судить за крупные взятки
Курские детсады принимают всех желающих
В Курске на Мемориале павших обвалилась плитка
С 27 июля в Курске будут отключать свет
В Курской области накрыли подпольный цех по производству алкоголя
У 15 курян аннулировали результаты ЕГЭ
Курянку незаконно лишили страховой выплаты
В Курской области до конца года обновят 15 ФАПов
Под Курском пройдут бесплатные спорттренировки для школьников
Строительство путепровода под Курском завершат к концу года