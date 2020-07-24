2020-07-24T16:41:33+03:00
Спорт

В курской школе откроют спортивный класс

Сейчас идет набор первоклашек
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: ФК "Авангард"Фото: ФК "Авангард"Фото: Из открытых источников
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Футбольный клуб «Авангард» заключил соглашение с курской школой № 61 о создании на ее базе специализированного спортивного класса. Сейчас идет набор первоклашек. В классе будут учиться 20 мальчиков и 10 девочек.

Главные условия – хорошая физическая подготовка, желание совершенствоваться и любовь к спорту. У парней упор будет делаться на занятия футболом, с ними будут заниматься тренеры «Авангарда». Самых талантливых юных спортсменов будут приглашать в академию «Авангарда».

«Такого опыта у нас еще не было, чтобы в специализированном классе обучались и мальчики, и девочки. Рад, что удалось реализовать такой проект, в котором есть потребность и у родителей, и у детей, и у администрации школы. Мы заинтересованы в том, чтобы наши ряды пополняла талантливая молодежь», – отметил директор академии «Авангард» Сергей Александров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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