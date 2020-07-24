Курские поисковики подняли из земли военный самолет
Поисковый отряд «Курган» в Касторенском районе поднял из земли самолет времен Великой Отечественной войны. Были обнаружены и останки пилота. Также удалось извлечь из земли часть летного шлема, перчатку и двигатель.
Если после очистки мотора удастся прочитать его номер, то можно будет восстановить и фамилию погибшего летчика. На деталях самолета дата: апрель 1942.
Вероятно, пилот погиб 25 августа. В этот день с аэродрома в Ливнах вылетело девять самолетов. Их целью была станция «Касторная», ею на тот момент владели немцы.
Они отправляли через этот важный ж/д узел вооружение в сторону Сталинграда. По боевым донесениям, из 9 наших самолетов из боя вернулся только один.
ИСТОЧНИК KP.RU