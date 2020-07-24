2020-07-24T16:24:33+03:00
Общество

Курские поисковики подняли из земли военный самолет

Также удалось извлечь часть летного шлема, перчатку и двигатель
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Были обнаружены и останки пилотаБыли обнаружены и останки пилотаФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Поисковый отряд «Курган» в Касторенском районе поднял из земли самолет времен Великой Отечественной войны. Были обнаружены и останки пилота. Также удалось извлечь из земли часть летного шлема, перчатку и двигатель.

Если после очистки мотора удастся прочитать его номер, то можно будет восстановить и фамилию погибшего летчика. На деталях самолета дата: апрель 1942.

Вероятно, пилот погиб 25 августа. В этот день с аэродрома в Ливнах вылетело девять самолетов. Их целью была станция «Касторная», ею на тот момент владели немцы.

Они отправляли через этот важный ж/д узел вооружение в сторону Сталинграда. По боевым донесениям, из 9 наших самолетов из боя вернулся только один.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области готовятся к зиме
Курян ждут теплые выходные
В курской школе откроют спортивный класс
Курские поисковики подняли из земли военный самолет
Сервис Сбербанка помогает предпринимателям выгодно спланировать деловые поездки
В курской облбольнице возобновили прием пациентов
В Курске столкнулись две маршрутки
В Фатежском районе Курской области выявили десять больных коронавирусом
В 2020 году в Курской области больше всего родилось вторых детей
В Курске обсуждают проект сквера по проспекту Клыкова
С начала купального сезона в Курской области погибло на воде 19 человек
В Курской области открылись семь загородных лагерей
Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года составило 6026 человек
Рухнувшие буквы на курском Мемориале завесили баннером
В курской больнице имени Семашко опробовали современный томограф
Четверо курян стали жертвами интернет-мошенников
Под Курском сгорела «Газель»
Более 200 курских парней поступают в военные вузы
В Курской области установят более 2,6 тысяч светильников
Курского чиновника будут судить за крупные взятки
Курские детсады принимают всех желающих
В Курске на Мемориале павших обвалилась плитка
С 27 июля в Курске будут отключать свет
В Курской области накрыли подпольный цех по производству алкоголя
У 15 курян аннулировали результаты ЕГЭ
Курянку незаконно лишили страховой выплаты
В Курской области до конца года обновят 15 ФАПов
Под Курском пройдут бесплатные спорттренировки для школьников
Строительство путепровода под Курском завершат к концу года