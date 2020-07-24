В 2020 году в Курской области больше всего родилось вторых детей

24 Июль 2020 2020-07-24T13:23:14+03:00

С начала года в регионе появилось почти две тысячи новых семей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего на свет появилось почти 4300 малышей

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Органы ЗАГС Курской области подвели итоги своей работы за первое полугодие 2020 года. Так, в регионе появилось уже почти две тысячи новых семей.

Специалисты отмечают, что традиционно большая часть курян вступает в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Средний возраст мужчин вступающих в брак – 33-34 года, у женщин – 31 год.

В первом полугодии 2020 году в Курской области родилось 4 286 малышей. Первенцев в семьях зарегистрировано 1 643, вторых детей – 1 681, третьих – 598, а четвертый и последующих – 331.

ИСТОЧНИК KP.RU