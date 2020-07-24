2020-07-24T13:26:51+03:00
Общество

В Курске обсуждают проект сквера по проспекту Клыкова

Свои предложения можно оставить на специальном поратале
Светлана ВОЛКОВА
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Сквер появится с Юго-Западном микрорайонеСквер появится с Юго-Западном микрорайонеФото: Светлана ВОЛКОВА
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На обсуждение курян вынесли дизайн-проект сквера, который собираются построить на проспекте Клыкова. Проект можно увидеть на портале «Действуем вместе» https://vmeste46.ru/oprosy/72722/?next=/oprosy

В сквере будут площадка для уличного воркаута, детская площадка для активных игр, тихие зоны отдыха, фонтан и площадка для выгула и дрессировки собак.

Высказать свои предложения и замечания по проекту, а также проголосовать за включение его в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Город Курск" на 2018-2024 годы" можно онлайн на портале.

Обсуждение продлится до 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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