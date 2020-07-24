2020-07-24T12:43:49+03:00
Происшествия

С начала купального сезона в Курской области погибло на воде 19 человек

Меры безопасности обещают усилить
Светлана ВОЛКОВА
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С начала года в регионе погибло 34 человекаС начала года в регионе погибло 34 человекаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Несмотря на то, что купальный сезон в этом году начался позже, на воде погибло уже 19 человек, в том числе дети.

Сейчас в Курской области работает 52 пляжа, планируется открытие еще одного. Выявлено более 40 несанкционированных мест купания. Всего с начала года погибли 34 человека. В 17 муниципальных образованиях на воде не допущено ни одного происшествия.

В администрации региона сообщили, что будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности за отдыхающими. Тех, кто купается в неустановленных местах при наличии запрещающих знаков, будут штрафовать. Также особое внимание обещают удалить детям без сопровождения взрослых у водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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