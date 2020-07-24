С начала купального сезона в Курской области погибло на воде 19 человек
Несмотря на то, что купальный сезон в этом году начался позже, на воде погибло уже 19 человек, в том числе дети.
Сейчас в Курской области работает 52 пляжа, планируется открытие еще одного. Выявлено более 40 несанкционированных мест купания. Всего с начала года погибли 34 человека. В 17 муниципальных образованиях на воде не допущено ни одного происшествия.
В администрации региона сообщили, что будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности за отдыхающими. Тех, кто купается в неустановленных местах при наличии запрещающих знаков, будут штрафовать. Также особое внимание обещают удалить детям без сопровождения взрослых у водоемов.
ИСТОЧНИК KP.RU