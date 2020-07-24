Рухнувшие буквы на курском Мемориале завесили баннером

24 Июль 2020 2020-07-24T13:27:58+03:00

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На месте обрушившейся плитки на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» местные власти повесили баннер, информирующий о ремонте.

Напомним, 23 июля на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» на гранитной стеле обвалилась плитка и надпись «Никто не забыт». Есть версия, что это дело рук вандалов. В то же время плитка давно устарела, сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU