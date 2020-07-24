Рухнувшие буквы на курском Мемориале завесили баннером
Надпись "Никто не забыт" обещают оперативно восстановить
Точную причину обрушения надписи пока не установилиФото: предоставлено пресс-службой
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На месте обрушившейся плитки на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» местные власти повесили баннер, информирующий о ремонте.
Напомним, 23 июля на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» на гранитной стеле обвалилась плитка и надпись «Никто не забыт». Есть версия, что это дело рук вандалов. В то же время плитка давно устарела, сказали в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU