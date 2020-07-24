В курской больнице имени Семашко опробовали современный томограф

24 Июль 2020 2020-07-24T10:13:31+03:00

Новую аппаратуру устанавливают и в других медучреждениях

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В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко установлен современный 64-срезовый аппарат КТ японского производства. Прежде оборудования такого уровня не было ни в одной больнице региона.

Компьютерная томография будет проводиться в мобильном модуле. Он представляет собой сборное каркасное строение на свайном фундаменте, утепленное и полностью подключенное к коммуникациям: электричеству и водоснабжению, а также с кондиционированием и системой вентиляции.

Медики готовы с 24 июля начать томографическое обследование пациентов с COVID-19. Но модуль будет необходим и после победы над коронавирусом.

- Компьютерный томограф значительно расширит диагностические возможности инфекционной больницы, причем не только в отношении новой коронавирусной инфекции. Он позволит проводить исследования всех органов и систем, – рассказал врач-рентгенолог инфекционной больницы им. Н.А. Семашко Евгений Попов.

На новом КТ можно делать от 15 до 30 исследований в день в зависимости от сложности каждого пациента.

Без такого оборудования процесс лечения проходит дольше и сложнее. В курских больницах будут установлены еще шесть компьютерных томографов.

Пусконаладочные работы компьютерных томографов уже идут в БСМП и Железногорской городской больнице. Еще четыре КТ установят в городском роддоме, больницах №6 и №4 Курска, а также Горшеченской ЦРБ. К концу 2020 года в Курской области будет функционировать 20 аппаратов компьютерной томографии, сказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU