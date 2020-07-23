Четверо курян стали жертвами интернет-мошенников

23 Июль 2020 2020-07-23T20:48:07+03:00

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За прошедшие дни четверо граждан из Курска, Железногорского и Тимского районов стали жертвами интернет-мошенников. Во всех случаях потерпевшие перевели деньги неизвестным в качестве предоплаты, не видя товар вживую.

35-летняя жительница Тимского района, пытаясь купить садовые качели, потеряла 13 тысяч рублей. Найдя подходящее объявление, она связалась с продавцом, который потребовал сразу оплатить товар, иначе он продаст другому. Деньги женщина переводила дважды. Но спустя несколько дней, когда она собралась ехать за купленными качелями, объявление исчезло из поиска сайта.

Житель Сеймского округа, приобретая автомобильные покрышки, аналогичным способом лишился 15 тысяч рублей. Несмотря на то, что продавец, судя по странице, находился в Курске, потерпевший не стал смотреть товар на месте, а сразу перевел деньги. Но спустя сутки телефон продавца оказался отключен.

Житель Железногорска вместо покупки холодильника лишился 26 тысяч рублей. Он также нашел объявление на рекламном сайте. Но условием продавца стала полная оплата бытовой техники, забрать которую, по его словам, можно было на следующий день. Но после перевода денег объявление исчезло, а номер телефона продавца заблокировали.

ИСТОЧНИК KP.RU