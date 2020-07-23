Под Курском сгорела «Газель»

23 Июль 2020 2020-07-23T18:30:38+03:00

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23 июля в 13:42 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля на автодороге Кшень – Ефросимовка» в Советском районе. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 40, отдельный пост Петропавловка, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 14:02, ликвидировали полностью - в 14:06. В результате пожара сгорел автомобиль «Газель». В ликвидации пожара принимали участие 11 человек, четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU