В Курской области установят более 2,6 тысяч светильников

23 Июль 2020 2020-07-23T17:47:03+03:00

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Как рассказал заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК области Николай Третьяков, по энергосервисному контракту в городе Курске поменяли более 25 тысяч светильников. Порядка 2,6 тысячи ранее использованных на улицах областного центра светильников направили в районы.

Оборудование уже монтируют в Глушковском, Фатежском, Курском, Золотухинском, Суджанском, Обоянском, Конышевском, Касторенском, Октябрьском, Большесолдатском, Рыльском, Советском, Хомутовском районах, городах Железногорск, Обоянь, Щигры.

ИСТОЧНИК KP.RU