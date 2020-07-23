2020-07-23T17:47:03+03:00
Недвижимость

В Курской области установят более 2,6 тысяч светильников

Ранее они освещали областной центр
Яна ШЕЛЕСТ
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Оборудование уже монтируютОборудование уже монтируютФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Как рассказал заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК области Николай Третьяков, по энергосервисному контракту в городе Курске поменяли более 25 тысяч светильников. Порядка 2,6 тысячи ранее использованных на улицах областного центра светильников направили в районы.

Оборудование уже монтируют в Глушковском, Фатежском, Курском, Золотухинском, Суджанском, Обоянском, Конышевском, Касторенском, Октябрьском, Большесолдатском, Рыльском, Советском, Хомутовском районах, городах Железногорск, Обоянь, Щигры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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