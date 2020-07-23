2020-07-23T17:36:10+03:00
Происшествия

Курского чиновника будут судить за крупные взятки

Мужчина незаконно получил 1,6 млн рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Следователи собрали достаточно доказательствСледователи собрали достаточно доказательствФото: Из архива "КП"
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Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела государственного контроля в области долевого строительства комитета строительства Курской области. Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

С декабря 2017 года по декабрь 2019 года обвиняемый, используя свое служебное положение, незаконно получал от руководителей строительных организаций взятки в виде денег, сантехники и однокомнатной квартиры. Деньги мужчина брал за покровительство и попустительство по службе при решении различных вопросов, касающихся деятельности фирм.

Общая сумма незаконно полученных денежных средств и имущества составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляют в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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