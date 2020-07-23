С 27 июля в Курске будут отключать свет

23 Июль 2020 2020-07-23T15:30:02+03:00

Без электричества останутся все три округа Фото: Из архива "КП"

Без электричества останутся все три округа

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях по следующим улицам города будут отключать свет:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 27 по 31 июля с 09-00 до 15-00: Комарова 13/21, Дейнеки 17-21, Призоводская 2-16, 20-56, Центральная 1-19, 2-20, Призаводской проезд 5-19/21, Призаводской переулок 7-19, Осенняя 2а-8, 1-49, Привокзальная 1а, 2-16, Трубная 4-36, 1-85, Трубный переулок 1-9.

С 27 по 31 июля 2020 г. с 09-00 до 16-30:

Пионеров 28-36, 21/39-33/44, Монастырская балка, Тихая,

Яблоневая, 4-7-й Каштановые переулки, Просторная,

Вольная.

С 27 по 31 июля с 09-00 до 17-00: Каштановая, Вольные переулки, 1-я Клековая.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 27 по 31 июля с 08-00 до 17-00: ул. Нижняя Казацкая 302А - 312; 303 - 313; 294 - 298; 289Б – 299.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 27 по 31 июля 2020г. с 08-30 до 17-00:

Куйбышева 1-38, Железнодорожная 65-91, 66-92, Козлова 41-75, 38-68, Калинина 61-93 68- 96.

Тел. для справок: 26-32-10.

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