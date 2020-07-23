В Курской области накрыли подпольный цех по производству алкоголя
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курской области, Управления ФСБ России по Курской области и отделения МВД России по Беловскому району в ходе оперативных мероприятий в Беловском районе накрыли подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя.
38-летний предприниматель хранил для дальнейшей продажи немаркированный алкоголь.
Во время обыска на территории домовладения бизнесмена изъяли около 10 тысяч бутылок алкоголя различных марок, а также канистры со спиртосодержащей продукцией.
В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Сейчас устанавливаются места сбыта фальсифицированного алкоголя, сказали в УМВД региона.
Весь обнаруженный алкоголь изъят и передан на ответственное хранение.
Против предпринимателя следственным подразделением Отд МВД России по Беловскому району возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Ему грозит до шести лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU