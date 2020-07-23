2020-07-23T14:52:09+03:00
Происшествия

В Курской области накрыли подпольный цех по производству алкоголя

Изъяты около 10 тысяч бутылок
Ольга ДАНИЛОВА
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Спиртное разливали в одном из домовладенийСпиртное разливали в одном из домовладенийФото: Из архива КП.
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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курской области, Управления ФСБ России по Курской области и отделения МВД России по Беловскому району в ходе оперативных мероприятий в Беловском районе накрыли подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя.

38-летний предприниматель хранил для дальнейшей продажи немаркированный алкоголь.

Во время обыска на территории домовладения бизнесмена изъяли около 10 тысяч бутылок алкоголя различных марок, а также канистры со спиртосодержащей продукцией.

В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Сейчас устанавливаются места сбыта фальсифицированного алкоголя, сказали в УМВД региона.

Весь обнаруженный алкоголь изъят и передан на ответственное хранение.

Против предпринимателя следственным подразделением Отд МВД России по Беловскому району возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Ему грозит до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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