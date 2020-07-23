У 15 курян аннулировали результаты ЕГЭ

23 Июль 2020 2020-07-23T14:24:29+03:00

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Экзамены по географии, литературе, информатике и русскому языку в регионе выпускники сдали успешно. В Курской области три «стобалльника»: два – по литературе, один – по информатике. Результаты ЕГЭ-2020 по этим предметам сопоставимы с результатами прошлого года.

23 июля выпускники узнают результаты ЕГЭ по математике профильного уровня. Уже известно, что два курских выпускника получили по сто баллов.

Не обошлось и без эксцессов. По решению государственной экзаменационной комиссии были аннулированы без права пересдачи в этом году результаты 15 участников, нарушивших порядок проведения ЕГЭ. У выпускников были замечены телефоны, справочные материалы и письменные заметки.

Как отметили в комитете образования и науки Курской области, 24 и 25 июля завершается основной период проведения ЕГЭ 2020 года. В эти два резервных дня экзамены сдают участники ЕГЭ, у которых было пересечение предметов при их выборе, а также те, кто не явился или не завершил экзамены по уважительной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU