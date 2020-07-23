Курянку незаконно лишили страховой выплаты

23 Июль 2020 2020-07-23T14:19:03+03:00

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В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась местная жительница с заявлением о восстановлении ее прав на получение страховой выплаты в счет возмещения вреда здоровью.

В конце 1960-х годов женщина получила травму на одном из предприятий Курска, в связи с чем ей были назначены соответствующие выплаты. После банкротства предприятия женщина единовременно получила денежные выплаты, которые были рассчитаны по закону до достижения пострадавшей 70 лет.

По достижению этого возраста она обратилась в Курское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за возобновлением выплат, однако ей отказали.

Тогда она обратилась в прокуратуру. Сейчас ей назначена пожизненная ежемесячная страховая выплата.

ИСТОЧНИК KP.RU