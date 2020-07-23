В Курской области до конца года обновят 15 ФАПов
Новые современные ФАПы должны заменить действующие, которые находятся в плохом состоянии.
Как рассказал и.о. председателя комитета строительства Курской области Анатолий Дубашевский, здания фельдшерско-акушерских пунктов типовые, готового заводского изготовления, включая монтаж. Подрядные организации устанавливают фундамент, подводят инженерные сети, а также благоустраивают территорию вокруг зданий.
Уже в августе планируют ввести в эксплуатацию семь фельдшерско-акушерских пунктов в Обоянском, Октябрьском, Тимском районах, а также по два – в Беловском и Курчатовском районах. Здесь уже завершен монтаж модульных зданий, проведены системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Заканчиваются работы по подведению газа, благоустройству территорий и установке пандусов. Ведется оснащение медицинским и технологическим оборудованием, сказали в обладминистрации.
В сентябре планируют завершить строительство оставшихся фельдшерско-акушерских восьми пунктов в Беловском, Глушковском, Льговском, Мантуровском, Медвенском, Октябрьском, Суджанском, Фатежском районах.
Строительство 11 ФАПовидет по нацпроекту «Здравоохранение», четыре возводятся в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Курской области».
ИСТОЧНИК KP.RU