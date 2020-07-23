Под Курском пройдут бесплатные спорттренировки для школьников

23 Июль 2020 2020-07-23T13:04:30+03:00

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В Железногорске в течение десяти недель каждую субботу будут проходить бесплатные тренировки, благодаря которым школьники смогут подготовиться к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Занятия проведут квалифицированные тренеры по специально разработанной программе.

В проекте могут принять участие дети в возрасте от 10 до 14 лет (в сопровождении родителей), подростки от 14 до 17 лет (с письменным согласием родителей).

Точный день начала занятий будет определен после отмены ограничений. Желающим попасть в «Академию ГКО» необходимо пройти регистрацию в группе Вконтакте «Академия ГТО» или на сайте www.АКАДЕМИЯГТО.РФ.

Занятия будут проводить квалифицированные тренеры. Участники проекта, получив рекомендации на тренировке, продолжат в течение недели заниматься дома, на уличных площадках вплоть до новой субботней тренировки. И так в течение 10 недель.

Показавшие лучшие результаты в спортивных номинациях будут награждены дипломами, футболками или медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU