Строительство путепровода под Курском завершат к концу года

23 Июль 2020 2020-07-23T12:49:54+03:00

Он свяжет Курчатов с новым микрорайоном "Атомград"

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В Курчатове продолжается строительство путепровода. Он свяжет город с новым микрорайоном «Атомград», обеспечит безопасное пересечение железнодорожных путей и даст возможность для развития жилой застройки.

Проектом предусмотрена реконструкция перекрестка улицы Советской с автодорогой Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной, а с другой стороны дороги – строительство перекрестка с улицей Ефима Славского.

Сейчас строители переносят коммуникации, проложенные вдоль железной дороги. Затем приступят к забивке железобетонных свай и обустройству насыпи на втором участке реализации объекта.

По окончании строительства планируется, что весь транспортный поток будет проходить через современную четырехполосную дорогу, обустроенную тротуарами, барьерным ограждением, освещением и светофорами.

Стоимость строительства в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет 312,8 млн рублей. Сдача объекта запланирована на декабрь.

ИСТОЧНИК KP.RU