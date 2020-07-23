2020-07-23T12:29:59+03:00
Общество

В Курске начали штарфовать за парковку на газонах

Рейд прошел в Сеймском округе
Светлана ВОЛКОВА
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Так выглядит типичный двор в Сеймском округе. Странно, что чиновники составили всего пять протоколовТак выглядит типичный двор в Сеймском округе. Странно, что чиновники составили всего пять протоколовФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Сеймском округе Курска прошел очередной рейд против парковок на газонах. - Сотрудники администрации зафиксировали факты парковки автомобилей на газонах возле нескольких домов. Против недобросовестных водителей составили пять протоколов об административном правонарушении, - сказали в мэрии.

Пять протоколов в рамках рейда - это капля в море. Ведь машинами заставлены газоны почти в каждом дворе Курска. Так что городскую казну можно было бы серьезно пополнить. Ведь по закону суммы штрафов в подобных случаях немаленькие. Для граждан - от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – 30 до 50 тысяч, для юридических - от 100 до 250 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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