Завели уголовные дела по факту гибели детей на пляже под Курском
СК завел два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По версии следствия 19 июня примерно в седьмом часу вечера семилетний ребенок без сопровождения взрослых пришел купаться на оборудованный пляж в водоеме, расположенном вблизи одного из торговых центров Курчатова. Во время купания, не обладая достаточными навыками плавания и поведения на воде, мальчик утонул.
Второй случай произошел 21 июля примерно с 16 до 16 часов 50 минут. 12-летний ребенок без сопровождения взрослых купался на оборудованном пляже в том же в водоеме, расположенном вблизи одного из торговых центров Курчатова. Мальчик тоже утонул.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК.
В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию купания на этом пляже.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU