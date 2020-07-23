2020-07-23T12:22:39+03:00
Происшествия

Завели уголовные дела по факту гибели детей на пляже под Курском

За месяц там утонули два школьника
Ольга ДАНИЛОВА
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СК разбирается с ответственными за безопасность на пляжахСК разбирается с ответственными за безопасность на пляжахФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК завел два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия 19 июня примерно в седьмом часу вечера семилетний ребенок без сопровождения взрослых пришел купаться на оборудованный пляж в водоеме, расположенном вблизи одного из торговых центров Курчатова. Во время купания, не обладая достаточными навыками плавания и поведения на воде, мальчик утонул.

Второй случай произошел 21 июля примерно с 16 до 16 часов 50 минут. 12-летний ребенок без сопровождения взрослых купался на оборудованном пляже в том же в водоеме, расположенном вблизи одного из торговых центров Курчатова. Мальчик тоже утонул.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию купания на этом пляже.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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