Карта распространения коронавируса в Курской области 23 июля 2020: какие районы лидируют

23 Июль 2020 2020-07-23T11:19:10+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 23 июля 2020 года составило 5991 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 34 человек.

Сейчас лечатся 1264 пациента: 239 – в больницах, 1025 – находятся в дома. На ИВЛ находятся 13 пациентов. Всего выписано 4682 пациента, в том числе 45 за последние сутки.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Курске - 3138, в том числе 21 за последние сутки. На втором месте - Железногорск - 387 случаев, в том числе один за последние сутки. На третьем - Курский район - 282 случая, в том числе четыре за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU