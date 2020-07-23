В Курске на проспекте Дериглазова поменяли режим работы светофора

23 Июль 2020 2020-07-23T10:31:28+03:00

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Установлен новый режим работы светофора на проблемном перекрестке в направлении проспекта Дериглазова.

С пяти до семи часов вечера в часы пик увеличилось время работы зеленого сигнала светофора при движении в сторону проспекта Дериглазова и в обратном направлении, а также на улице Маркса на въезде в город и выезде из него.

Специалисты комитета дорожного хозяйства в течение месяца будут отслеживать ситуацию и, если такой режим работы светофора поможет разгрузить вечерние пробки на этом участке, он станет постоянным.

ИСТОЧНИК KP.RU