В Курске на проспекте Дериглазова поменяли режим работы светофора
Это сделали, чтобы разгрузить вечерние "пробки" на дорогах
В городе хотят разгрузить вечерние "пробки"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Установлен новый режим работы светофора на проблемном перекрестке в направлении проспекта Дериглазова.
С пяти до семи часов вечера в часы пик увеличилось время работы зеленого сигнала светофора при движении в сторону проспекта Дериглазова и в обратном направлении, а также на улице Маркса на въезде в город и выезде из него.
Специалисты комитета дорожного хозяйства в течение месяца будут отслеживать ситуацию и, если такой режим работы светофора поможет разгрузить вечерние пробки на этом участке, он станет постоянным.
ИСТОЧНИК KP.RU