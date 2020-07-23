Под Курском вырубленные тополя оценили в 769 тысяч рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T09:45:58+03:00

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В прокуратуру Фатежского района обратились местные жители с жалобой на незаконную вырубку деревьев вблизи села Верхний Любаж.

Выяснилось, что в мае 2018 года глава одного из сельских советов Фатежского района разрешил жителю Курска спилить тополя в лесополосе.

- В результате выпиловки 258 деревьев бюджет Фатежского района потерял 769 тысяч рублей, - сказали в прокуратуре.

Суд постановил взыскать с главы сельсовета и с жителя Курска ущерба, причиненный незаконной порубкой деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU