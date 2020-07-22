В Детском парке Курска установят деревянный городок

22 Июль 2020 2020-07-22T21:00:57+03:00

Фигуры сделаны из дуба, но со временем сгнили изнутри Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Детском парке Курска состоялась рабочая встреча председателя комитета образования города Курска Сергей Белкина с руководством курского Дворца пионеров и школьников, деканом художественно-графического факультета КГУ Анатолием Бредихиным и художником Владимиром Тельных.

Они оценили состояние деревянных скульптур, которые были установлены в далеком 1973 году. Фигуры сделаны из дуба, но со временем сгнили изнутри, и представляют опасность. Было принято решение их не реставрировать, а убрать.

Анатолий Бредихин предложил установить на месте старых деревянных фигур новый детский сказочный городок. Этот проект он обсудит со своими студентами. Его можно реализовать в рамках дипломных работ выпускников факультета.

Также обсудили и судьбу железобетонных сказочных скульптур. Необходимо восстановить отдельные элементы, обработать фигуры материалами, которые защитят их от разрушения.

Бывшую игротеку, расположенную центре парка, начнут сносить уже на этой неделе. Вместо нее установят летний детский амфитеатр, который станет концертной площадкой как для коллективов Дворца пионеров, так и для других артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU