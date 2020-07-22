В Курской области убрали 140 тысяч га зерна
Жатву планируют завершить к 10 августа
В комитете АПК работает штаб, контролирующий ход уборочных работФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На сегодняшний день во всех хозяйствах Курской области убрано 140 тысяч га зерновых культур при средней урожайности 54 центнера с гектара. По темпам уборки земледельцы вышли на 45 тысяч га в сутки. Жатву планируют завершить к 10 августа.
В комитете АПК работает штаб, контролирующий ход уборочных работ. За каждым районом на период страды закреплены ответственные руководители и специалисты. По результатам мониторинга качества зерна порядка 40% приходится на пшеницу третьего класса.
ИСТОЧНИК KP.RU