2020-07-22T20:12:24+03:00
Экономика

В Курской области убрали 140 тысяч га зерна

Жатву планируют завершить к 10 августа
Яна ШЕЛЕСТ
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В комитете АПК работает штаб, контролирующий ход уборочных работВ комитете АПК работает штаб, контролирующий ход уборочных работФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На сегодняшний день во всех хозяйствах Курской области убрано 140 тысяч га зерновых культур при средней урожайности 54 центнера с гектара. По темпам уборки земледельцы вышли на 45 тысяч га в сутки. Жатву планируют завершить к 10 августа.

В комитете АПК работает штаб, контролирующий ход уборочных работ. За каждым районом на период страды закреплены ответственные руководители и специалисты. По результатам мониторинга качества зерна порядка 40% приходится на пшеницу третьего класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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