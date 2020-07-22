2020-07-22T19:11:12+03:00
Общество

В Курской области пройдет фестиваль исторической реконструкции

В нем примут участие военно-исторические клубы
Яна ШЕЛЕСТ
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Участники планируют максимально близко воссоздать период Великой Отечественной войныУчастники планируют максимально близко воссоздать период Великой Отечественной войныФото: Яна ШЕЛЕСТ
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22 августа на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269», расположенном в Фатежском районе, пройдет фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе».

В мероприятии примут участие военно-исторические клубы не только из Курской области, но и других регионов. Ожидается не менее 150 реконструкторов и 15 единиц техники, в том числе танки Т-34 и бронетранспортеры.

Участники планируют максимально близко воссоздать период Великой Отечественной войны, показать, как жили и воевали люди на Северном фасе Курской дуги.

«Это будет один день, бой за высоту 269. Детали формы, причесок, предметов быта продуманы до мелочей. Зрители смогут полностью погрузиться в события 77-летней давности», – рассказал заместитель губернатора Курской области Александр Чуркин

Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщине освобождения Курской области от немецко-фашистских захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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