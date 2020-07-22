2020-07-22T18:11:45+03:00
Общество

Курские госавтоинспекторы проведут рейды на переходах

Они пройдут в областном центре и районах
Яна ШЕЛЕСТ
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23 июля курская Госавтоинспекция проведет рейд23 июля курская Госавтоинспекция проведет рейдФото: Яна ШЕЛЕСТ
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23 июля курская Госавтоинспекция проведет рейд по пресечению нарушений на пешеходных переходах. Ведь каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов.

Мероприятие направлено на профилактику нарушений пешеходами, а также водителями на нерегулируемых пешеходных переходах. Рейды пройдут в городе, а также в районах Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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