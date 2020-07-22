В курском театре кукол снова будут показывать спектакли

22 Июль 2020 2020-07-22T17:19:12+03:00

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С началом театрального сезона в Курском государственном театре кукол будут показывать спектакли для маленьких зрителей. В декабре 2019 года по решению Ленинского районного суда деятельность по эксплуатации здания, в котором располагается Курский государственный театр кукол, приостановили из-за несоответствия пожарным требованиям.

Администрация театра обратилась в «Курскпожаудит», чтобы получить оценку и расчет пожарных рисков с учетом выполненных требований. В марте получили заключение о выполнении театром всех требований пожарной безопасности.

При поддержке областного комитета по культуре руководство театра кукол подало иск и доказало в суде, что здание соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности. Суд вынес решение – прекратить исполнительное производство в отношении учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU