Курянин ради шутки избил знакомого

22 Июль 2020 2020-07-22T16:23:57+03:00

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд Фото: Из архива "КП"

Теперь он идет под суд

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Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего курянина. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

4 апреля 2020 года с 18 до 20:00 мужчина со своей женой и 36-летним знакомым отдыхали на водоеме, расположенном между садоводческими обществами «Металлург» и «Металлург-2» Железногорского района.

Во время распития спиртных напитков мужчины решили с целью развлечения наносить друг другу удары руками по туловищу. Обвиняемый умышлено нанес кулаком не менее одного удара в область туловища потерпевшего, причинив тяжкий вред его здоровью.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU