Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в городе проводят дезинфекцию
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Обработка объектов проводится ежедневно по специальному графикуФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В Курске продолжают дезинфицировать парки, скверы, объекты транспортной инфраструктуры, социального обслуживания силами звена аэромобильной группировки ГУ МЧС.
С начала недели спасатели обработали территории автовокзала, железнодорожного вокзала и нескольких пожарных частей Курска. Сегодня дезинфицируют площадь курского аэропорта.
Всего с апреля огнеборцы звена санитарной обработки службы радиационной, химической защиты провели дезинфекционную обработку более 210 тысяч квадратных метров. Обработка объектов проводится ежедневно по специальному графику.
ИСТОЧНИК KP.RU