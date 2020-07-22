Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в городе проводят дезинфекцию

22 Июль 2020 2020-07-22T15:54:51+03:00

Обработка объектов проводится ежедневно по специальному графику Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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В Курске продолжают дезинфицировать парки, скверы, объекты транспортной инфраструктуры, социального обслуживания силами звена аэромобильной группировки ГУ МЧС.

С начала недели спасатели обработали территории автовокзала, железнодорожного вокзала и нескольких пожарных частей Курска. Сегодня дезинфицируют площадь курского аэропорта.

Всего с апреля огнеборцы звена санитарной обработки службы радиационной, химической защиты провели дезинфекционную обработку более 210 тысяч квадратных метров. Обработка объектов проводится ежедневно по специальному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU