В Курске на Боевке установили знак запрещающий прыжки в воду

22 Июль 2020 2020-07-22T15:14:46+03:00

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Куряне продолжают нарушать правила безопасности на воде - часто прыгают в воду с необорудованных для этого конструкций: мостов, труб, тарзанок. Список таких мест пополнил и мост через реку Тускарь в парке Боева дача.

На днях сотрудники Управления по делам ГО и ЧС совместно с администрацией Центрального округа областного центра проверили наличие знаков, предупреждающих об опасности купания в необорудованных местах.

На мосту в парке Боева дача установлен дополнительный знак, запрещающий прыжки в воду.

Курские спасатели напоминают, не рискуйте собственным здоровьем и жизнью. Соблюдайте правила безопасного отдыха у водоемов.

В случае ЧП нужно звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU