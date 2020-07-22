В Курске на Боевке установили знак запрещающий прыжки в воду
Куряне продолжают нарушать правила безопасности на воде - часто прыгают в воду с необорудованных для этого конструкций: мостов, труб, тарзанок. Список таких мест пополнил и мост через реку Тускарь в парке Боева дача.
На днях сотрудники Управления по делам ГО и ЧС совместно с администрацией Центрального округа областного центра проверили наличие знаков, предупреждающих об опасности купания в необорудованных местах.
На мосту в парке Боева дача установлен дополнительный знак, запрещающий прыжки в воду.
Курские спасатели напоминают, не рискуйте собственным здоровьем и жизнью. Соблюдайте правила безопасного отдыха у водоемов.
В случае ЧП нужно звонить по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU