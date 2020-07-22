Мошенники наживаются на желающих отдохнуть на юге курянах

22 Июль 2020 2020-07-22T14:12:37+03:00

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Курянин, покупая путевки в санаторий, потерял 35 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию с заявлением и рассказал, что искал варианты отдыха в интернете. Нашел сайт, где рассказывалось об отдыхе в санатории, расположенном в Крыму. Цены на путевки там были достаточно низкие, и курянин решил связаться с администратором дома отдыха. Ему предложили сразу оплатить свое пребывание, чтобы больше сэкономить. Для оплаты продиктовали номер электронного счета. Мужчина перевел деньги и стал готовиться к отъезду.

Но через несколько дней все же решил получить подтверждение бронирования номера.В интернете он нашел официальный сайт крымского санатория и узнал, что он закрыт на реконструкцию до 2022 года. На ресурсе также было предупреждение о том, что мошенники могут продавать несуществующие путевки.

В полиции выяснили, что курянин изначально попал на специальный созданный сайт-клон санатория. Деньги за путевки курянин перевел мошенникам, которые занимались его администрированием. В Северо-Западном отделе полиции по факту преступления возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU