2020-07-22T13:33:20+03:00
Происшествия

У курянина изъяли арсенал оружия

Возбуждено уголовное дело
Ольга ДАНИЛОВА
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Изъятый арсеналИзъятый арсеналФото: УМВД России по Курской области.
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Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Курской области совместно с УФСБ России по Курской области и сотрудниками Отделения МВД России по Медвенскому району выявили факт хранения запрещенных к обороту предметов.

60-летний житель поселка Медвенка хранил оружие времен Великой Отечественной войны.

Во время обыска на территории домовладения в надворных постройках мужчины изъяли гранаты, более 450 патронов различного калибра, штык-ножи, части огнестрельного оружия. По его словам, оружие он нашел в заброшенной местности и оставил себе в качестве коллекции. Эта информация будет проверена в ходе дальнейшего расследования, сказалив УМВД.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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