До конца года в Курской области отремонтируют 219 многоэтажек

22 Июль 2020 2020-07-22T12:54:29+03:00

Всего в региональной программе участвуют 4617 многоквартирных домов

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Всего в 2020 году в регионе капитально отремонтируют 219 многоэтажек. Запланировано провести более 600 видов работ. На эти пойдет 1,2 млрд рублей.

В капремонт входит приведение в порядок инженерных сетей, ремонт или замена лифтов, ремонт крыш, подвалов, фасадов и фундамента.

В список дополнительных работ включены утепление фасада зданий, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, строительный контроль, разработка проектной документации.

Контроль за качеством и сроками работ ведет отдел технического надзора фонда. При недочетах в работе инспекторы выезжают на объект и выдают предписание подрядной организации по их устранению.

Всего в региональной программе капремонта участвуют 4617 многоквартирных домов. Уже капитально отремонтировано 1223 многоэтажки

ИСТОЧНИК KP.RU