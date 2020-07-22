До конца года в Курской области отремонтируют 219 многоэтажек
Всего в 2020 году в регионе капитально отремонтируют 219 многоэтажек. Запланировано провести более 600 видов работ. На эти пойдет 1,2 млрд рублей.
В капремонт входит приведение в порядок инженерных сетей, ремонт или замена лифтов, ремонт крыш, подвалов, фасадов и фундамента.
В список дополнительных работ включены утепление фасада зданий, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, строительный контроль, разработка проектной документации.
Контроль за качеством и сроками работ ведет отдел технического надзора фонда. При недочетах в работе инспекторы выезжают на объект и выдают предписание подрядной организации по их устранению.
Всего в региональной программе капремонта участвуют 4617 многоквартирных домов. Уже капитально отремонтировано 1223 многоэтажки
ИСТОЧНИК KP.RU