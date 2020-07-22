2020-07-22T12:54:29+03:00
Деловой Курск

До конца года в Курской области отремонтируют 219 многоэтажек

Всего в региональной программе участвуют 4617 многоквартирных домов
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Старые дома отремонтируют с фасадаСтарые дома отремонтируют с фасадаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Всего в 2020 году в регионе капитально отремонтируют 219 многоэтажек. Запланировано провести более 600 видов работ. На эти пойдет 1,2 млрд рублей.

В капремонт входит приведение в порядок инженерных сетей, ремонт или замена лифтов, ремонт крыш, подвалов, фасадов и фундамента.

В список дополнительных работ включены утепление фасада зданий, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, строительный контроль, разработка проектной документации.

Контроль за качеством и сроками работ ведет отдел технического надзора фонда. При недочетах в работе инспекторы выезжают на объект и выдают предписание подрядной организации по их устранению.

Всего в региональной программе капремонта участвуют 4617 многоквартирных домов. Уже капитально отремонтировано 1223 многоэтажки

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники наживаются на желающих отдохнуть на юге курянах
У курянина изъяли арсенал оружия
До конца года в Курской области отремонтируют 219 многоэтажек
В Курской области "Лада" сбила школьника
В Курске пройдут медовые ярмарки
В Курской области за сутки провели почти полторы тысячи тестов на коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 июля 2020 года составило 5957 человек
Под Курском нашли две гранаты
В Курской области отремонтировали 108 домов
Курская область присоединилась к акции «Сад памяти»
Под Курском сгорел ВАЗ
В Курске пройдут медовые ярмарки
Курянина, расчленившего девушку, отправили на принудительное лечение
Двое курян ограбили цветочный павильон
В Курске открывается «Летний парк чтения»
Курский студент принимает участие в «Тавриде»
В Курской области за год на 36% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки других банков
Курский пенсионер перевел мошенникам почти два миллиона рублей
Аттракционы из Первомайского парка предлагают перенести
Экс-главу района Курской области обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Курян призывают сдать старые батарейки и сотовые
Вынесли приговор убийце с Нижней Набережной Курска