В Курской области "Лада" сбила школьника

22 Июль 2020 2020-07-22T11:04:16+03:00

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ДТП произошло 21 июля примерно в половине четвертого дня на улице Ленина рядом с домом 52 Железногорска Курской области.

37-летний водитель автомобиля «Лада 211240» ехал по улице Ленина со стороны улицы Гайдара в сторону улицы Гагарина.

Здесь на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 12-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенок госпитализирован с травмами, сказали в ГИБДД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU