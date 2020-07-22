В Курской области "Лада" сбила школьника
ДТП произошло в центре Железногорска
ДТП происходят в регионе ежедневноФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 21 июля примерно в половине четвертого дня на улице Ленина рядом с домом 52 Железногорска Курской области.
37-летний водитель автомобиля «Лада 211240» ехал по улице Ленина со стороны улицы Гайдара в сторону улицы Гагарина.
Здесь на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 12-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенок госпитализирован с травмами, сказали в ГИБДД региона.
ИСТОЧНИК KP.RU