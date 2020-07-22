В Курской областиза сутки провели почти полторы тысячи тестов на коронавирус

22 Июль 2020 2020-07-22T10:03:15+03:00

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На 22 июля всего проведено 136 564 исследования материала на COVID-19, в том числе за 21 июля проведено 1415 исследований. Всего проведено 13629 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий, сообщили в администрации региона.

На 7:30 22 июля в Курской области всего зарегистрировано 5957 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе выявлено 36 новых за последние сутки.

Из них под медицинским наблюдением сейчас 1275 пациентов: 252 находятся в больницах, 1023 – лечатся дома. На ИВЛ - 13 пациентов. Всего выписано 4637 человек, в том числе 98 за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU