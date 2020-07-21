2020-07-21T22:12:23+03:00
Происшествия

Под Курском нашли две гранаты

Боеприпасы сохранились со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияБоеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 июля в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны около хутора Александровский Курчатовского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли две гранаты РГД-33. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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