Под Курском нашли две гранаты
21 июля в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны около хутора Александровский Курчатовского района.
На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли две гранаты РГД-33. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU