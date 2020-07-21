Курская область присоединилась к акции «Сад памяти»

21 Июль 2020 2020-07-21T21:43:31+03:00

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Более 2,5 млн саженцев сосны, дуба и березы высадили в Курске, Льгове, Железногорском, Солнцевском, Горшеченском и Хомутовской районах.

Всего в рамках международной акции «Сад памяти» в 85 субъектах РФ и 50 странах высажено 27 миллионов деревьев. Каждое из них – живой памятник 27 миллионам погибших в боях Великой Отечественной войны.

Планируется, что акция станет ежегодной. Ее целью станет сохранение памяти о тех, кто защищал нашу родину, для будущих поколений. Продолжится она и в текущем году. В связи с эпидемиологической обстановкой, порядка 40 регионов ранее подали заявку на перенос массовых высадок в городах на осень этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU