2020-07-21T19:26:12+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел ВАЗ

ЧП произошло в Солнцево
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожар тушили десять человек и четыре единицы техникиПожар тушили десять человек и четыре единицы техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 июля в 15:15 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля в поселке Солнцево. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 41 Солнцевского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 15:20, ликвидировали в 15:22. В результате пожара выгорел автомобиль ВАЗ-2114. Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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