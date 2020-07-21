Под Курском сгорел ВАЗ
ЧП произошло в Солнцево
Пожар тушили десять человек и четыре единицы техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 июля в 15:15 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля в поселке Солнцево. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 41 Солнцевского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи.
Возгорание локализовали в 15:20, ликвидировали в 15:22. В результате пожара выгорел автомобиль ВАЗ-2114. Из людей никто не пострадал.
Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU