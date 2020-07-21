Под Курском сгорел ВАЗ

21 Июль 2020 2020-07-21T19:26:12+03:00

Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

21 июля в 15:15 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля в поселке Солнцево. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 41 Солнцевского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 15:20, ликвидировали в 15:22. В результате пожара выгорел автомобиль ВАЗ-2114. Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU